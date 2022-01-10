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Общественный бонд: разработаны критерии соцпроектов для выпуска облигаций

Что считать социально ориентированным и какие льготы могут получить участники рынка
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В России в 2022 году утвердят критерии социальных проектов, которые потребуется соблюсти для привлечения денег на реализацию общественно значимых инициатив с помощью выпуска облигаций. Проект соответствующего документа (таксономии) по заданию Минэкономразвития разработал ВЭБ.РФ («Известия» с ним ознакомились). К категории социальных, среди прочих, смогут быть отнесены проекты по ипотечному кредитованию, строительству дорог, поддержке бизнеса и самозанятых. ЦБ уже изучает возможность послаблений для ESG-кредитов, включая финансирование социально ориентированных проектов, что может удешевить их. По оценкам экспертов, принятие документа способно в несколько раз увеличить объем российского рынка социальных облигаций.

От бездомных до бизнесменов

Согласно критериям (таксономии), социальные проекты будут направлены на решение проблем целевых групп населения: малоимущих, безработных, пенсионеров, неполных, многодетных и молодых семей, детей-сирот, инвалидов, бывших заключенных и так далее. Всего таксономия содержит 10 основных направлений реализации социальных проектов: здравоохранение, образование, занятость, предпринимательство и самозанятость, доступное жилье, спорт, культура, искусство и туризм, доступная базовая инфраструктура (городская среда, транспорт, цифровизация), продовольственная безопасность и доступность продуктов, а также «иное». В последнюю категорию входят, в частности, благотворительность, помощь инвалидам и пенсионерам, детям-сиротам, бездомным.

Для ряда направлений устанавливаются специальные критерии соответствия социальным проектам. Так, например, не менее 75% «социальных бенефициаров» проектов по строительству и модернизации объектов здравоохранения и предоставлению медицинских услуг должны приходиться на вышеуказанные целевые группы.

Отдельное внимание в таксономии уделяется предпринимательству и самозанятым. Так, к социальным смогут быть отнесены проекты по кредитованию МСП и работающих на себя, программ по поддержке предпринимателей и самозанятых, пострадавших от пандемии.

Наиболее детализированные критерии соответствия устанавливаются для проектов по строительству и реновации жилья. Социальными они будут признаваться лишь при условии, что цена такой недвижимости за квадратный метр не превышает 60% от средней стоимости сопоставимого жилья в том же регионе. Кроме того, таковыми будут считаться проекты по реконструкции аварийного жилья и ипотеке для граждан. Для последней размер кредита ограничен 10 млн рублей (в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — 20 млн).

В части городской среды под таксономию подпадают, в частности, проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры, ликвидации последствий терактов и войн. А в сфере транспорта обращает на себя внимание пункт, согласно которому социальными будут считаться проекты по строительству автодорог.

В ВЭБе ожидают, что правительство утвердит социальную таксономию во втором полугодии 2022-го, проект уже был предварительно обсужден с участниками рынка, сообщил в беседе с «Известиями» первый зампред госкорпорации Алексей Мирошниченко.

По его словам, объем рынка социальных облигаций в десятки раз меньше, чем «зеленых». Пока в портфели банков входят преимущественно проекты в области медицины, указал он. Общий потенциальный спрос еще непонятен, по его словам, таксономия «немного опережает время». О льготах участникам социальных проектов речи пока не идет, поскольку сама их специфика сводится к сотрудничеству с государством через концессии и гарантированный спрос: только так можно привлечь частные инвестиции, подчеркнул Алексей Мирошниченко.

Первый зампред ВЭБа считает, что таксономия поспособствует формированию класса «ответственных инвесторов» и развитию рынка в целом. По его мнению, критерии дают некий ориентир для людей, желающих финансировать социальные проекты.

Сам ВЭБ в 2022 году планирует выпустить социальные облигации на общую сумму 10–20 млрд рублей. Речь, в частности, идет о финансировании проектов по строительству школ в рамках масштабной госпрограммы, а также больниц, уточнил Алексей Мирошниченко. Всего госкорпорация рассматривает три-четыре проекта на предмет выпуска таких финансовых инструментов, добавил он.

Перспективы есть

В России уже было несколько выпусков социальных облигаций, этот рынок растет, передал «Известиям» через пресс-службу замминистра экономического развития Илья Торосов.

— Интерес инвесторов к социальным финансовым инструментам такой же высокий, как и к «зеленым». Одно из рейтинговых агентств признало в сентябре выпуск облигаций ДОМ.РФ на 10 млрд рублей как социальный выпуск. Есть выпуски МТС, Совкомбанка, — сказал он «Известиям».

По его словам, ЦБ уже начал оценку на предмет возможного снижения риск-весов по всем облигациям проектов устойчивого развития, включая социальные. Илья Торосов отметил: Минэк обсуждает проект критериев с Банком России, органами власти и бизнес-сообществом, в 2022 году документ поступит на рассмотрение правительства.

В ЦБ заявили, что регулятор будет способствовать энергопереходу в российской экономике, для которого нужны масштабные инвестиции — по оценкам кабмина, на горизонте до 2030 года потребуется не менее 1% ВВП ежегодно, далее — еще больше. Как уточнили в регуляторе, за 2021 год сектор устойчивого развития Мосбиржи вырос более чем в семь раз, стоимость включенных в него облигаций составляет 187 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года — 24 млрд).

— В планах Банка России разработать регулирование для адаптационных облигаций, общекорпоративных облигаций, связанных с целями устойчивого развития, а также переходных климатических облигаций для финансирования проектов углеродоемких компаний, направленных на повышение их экологичности, — рассказали «Известиям» в Банке России.

По данным аналитической компании Refinitiv, за три квартала 2021 года выпуск социальных облигаций в мире превысил $170 млрд. Российский рынок таких инструментов пока невелик. В секторе устойчивого развития Мосбиржи обращаются рублевые социальные облигации на 9,5 млрд рублей плюс еврооблигации Совкомбанка на $300 млн, которые выпускались на другой площадке, уточнил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

По его прогнозам, если социальная таксономия будет содержать менее жесткие требования по сравнению с «зеленой», выпуски социальных облигаций могут вырасти в несколько раз, прежде всего от госбанков и банков развития. Также их можно будет выпустить под финансирование льготной ипотеки и социальные проекты регионов, уверен аналитик.

Привлечение организаций для реализации соцпроектов может снизить возможности правительства контролировать их эффективность, полагает доцент ВШЭ Эдуард Джагитян. При этом при правильной расстановке стимулов для инвесторов и прозрачности механизмов реализации объем социальных проектов может быть сопоставим как минимум с отдельными программами в рамках нацпроектов, спрогнозировал эксперт.

Ставки по социальным облигациям такие же, как по обычным. Например, доходность первого купона соцбондов МТС установлена в размере 6,5%. Источники «Известий» ранее рассказывали, что для частного инвестора с точки зрения прибыли нет разницы, какие облигации покупать: обычные, социальные или «зеленые». Но выпускать социальные и «зеленые» бонды важно самим компаниям, чтобы находиться в рамках мировой ESG-повестки.

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