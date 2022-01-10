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Девелоперам хотят упростить доступ к кредитам

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Девелоперам хотят упростить получение кредитов на стройку, для этого планируется внедрить специальный электронный сервис. Такой агрегатор и унифицированную заявку на получение кредита разработает комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участи банков и экспертов в I квартале 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии Рифат Гарипов.

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«Универсальная форма заявки для получения проектного финансирования будет разработана для подачи сразу в несколько банков. Рабочая группа с участием экспертов комиссии и представителей банков определит минимально возможный пакет документов, который удовлетворит требования разных кредитных организаций», — рассказал он.

Разработанные технологии направят в регионы для апробации и обкатки, сообщили в общественном совете при Минстрое. «Известия» направили запросы в Банк России и Минстрой.

«Инструмент позволит сократить сроки вывода проектов на рынок и трудозатраты застройщиков, что в итоге положительно отразится на расходной части. Сокращение сроков означает более выгодный и эффективный процесс девелопмента», — сказала директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина.

На первый взгляд, прямой связи между кредитными нововведениями и конечной стоимостью квадратного метра нет, отметил Рифат Гарипов. Но трудозатраты на преодоление административных барьеров составляют 15% в расходах девелоперов, 11% приходится на получение технических условий, сказал он. Получение проектного финансирования связано и с согласованием технических условий на объекты залога, и с затратами на сбор и подготовку документов, с преодолением админбарьеров. Внедрение новых механизмов сэкономит до 10–15% бюджета застройщика, что может сказаться и на конечной стоимости жилья, полагает Рифат Гарипов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встроились в ряд: девелоперам хотят упростить доступ к кредитам

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