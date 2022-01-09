Минздрав отреагировал на видео с застольем врачей в Красноярском крае

Смерть пациента Лесосибирской межрайонной больницы, которому якобы вовремя не оказали медицинскую помощь из-за празднования врачами новогоднего корпоратива, по предварительным данным, не связана с застольем медиков. Об этом 9 января заявили в пресс-службе минздрава Красноярского края.

«По предварительной информации главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, два события между собой не связаны, тем не менее министерством здравоохранения будет проведена тщательно проверка всего происходящего в этот период в медицинском учреждении, включая качество оказываемой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Днем ранее в ряде Telegram-каналов была распространена видеозапись, которую, как утверждалось в публикациях, снял пациент больницы, ожидающий оперативной помощи. На кадрах сотрудники больницы празднуют новогодний корпоратив. Сообщалось, что мужчина в это время ждал срочной операции и передал эту видеозапись своим родственникам перед смертью.

Ранее, 25 декабря, стало известно о том, что из окна кабинета на седьмом этаже больницы им. А.В. Вишневского в центре Москвы выпал врач-хирург. По предварительным данным, пострадавший был пьян.