Врач-хирург выпал из окна больницы Вишневского в центре Москвы

Врач-хирург выпал из окна кабинета на седьмом этаже больницы им. А.В. Вишневского в центре Москвы, он госпитализирован. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Вечером 24 декабря врач-хирург НМИЦ им. А.В. Вишневского упал из кабинета, расположенного на седьмом этаже. Он жив, госпитализирован в реанимацию. В ходе осмотра комнаты, из окна которой мужчина упал, следов борьбы не обнаружено, окно не повреждено», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавший был пьян. В данный момент проводится проверка.

Ранее, 14 декабря, пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. В прокуратуре уточнили, что ребенок выпал из окна квартиры, где, по предварительным данным, был организован нелегальный детский сад. Как заявила «Известиям» жительница дома, где расположен детсад, пострадавший ребенок сказал прохожему, что его сбросили с крыши.