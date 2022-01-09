Корреспондента BBC во время съемки сюжета завалило снегом

Корреспондента завалило снегом в Вашингтоне. Группа снимала сюжет про захват Капитолия 2021 года. Неожиданно налетевший ветер прервал речь журналистки BBC, передает телеканал «Известия». Всю неделю снегопады идут в нескольких штатах США. Непогода нарушила работу аэропортов, на дорогах пробки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.