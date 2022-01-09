Психолог предупредила о возможных проблемах с психикой из-за фотошопа

Чрезмерное использование фотошопа может быть симптомом определенных психических расстройств. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказала 9 января медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе в интервью Пятому каналу.

Специалист пояснила, что человек отвергает себя как личность, если не может принять свою внешность.

Также, по ее словам, увлечение фотошопом может привести к проблемам в личной жизни. Человек надеется в реальной жизни увидеть такую же «картинку», что и на фото, а в итоге может испытать разочарование, отметила эксперт.

«Расстройство может привести к возникновению различного вида невротических состояний, снижению настроения и даже резкой смены питания, повышению агрессии и ощущению разочарованности в жизни, в себе и в окружающих», — заявила психолог.

В ноябре было опубликовано исследование немецких ученых из Геттингенского университета, согласно которому больше всего женщин привлекали не умные и физически привлекательные мужчины.

Исследование психологов было разделено на две части. В первой части 179 женщин оценивали мужчин из видеороликов. Им надо было оценить, насколько они привлекают их для краткосрочных и долгосрочных отношений. Ко второй части эксперимента привлекли 397 женщин. Они участвовали в быстрых свиданиях с тремя мужчинами. Оценить их надо было по внешности, интеллекту и чувству юмора.