Завершается развертывание зеркала на телескопе «Джеймс Уэбб»

Телескоп «Джеймс Уэбб» завершает развертывание зеркала. Конструкция NASA диаметром 6,5 м покрыта слоем золота. После завершения операции телескоп начнет работу, передает телеканал «Известия». Прибор невозможно поместить ни на одну из существующих ракет, поэтому его пришлось сложить. Зеркало разделено на 18 сегментов, каждый из них разворачивается поочередно, в целом на это выделили 10 дней. Телескоп был запущен в космос 24 декабря 2021 года, проект обошелся в $10 млрд. «Джеймс Уэбб» — самая мощная и дорогая астрономическая обсерватория, когда-либо покидавшая планету. Устройство «видит» Вселенную через инфракрасное излучение. Ученые планируют обнаружить первые появившиеся после Большого взрыва звезды.

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