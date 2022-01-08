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Один человек пострадал при стрельбе в центре Дербента

СК РФ: один человек пострадал при стрельбе в центре Дербента
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Один человек пострадал в результате стрельбы в центре Дербента. Об этом 8 января сообщает региональное управление Следственного комитета России.

«В результате стрельбы по ул. Сальмана в Дербенте ранен один человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Представитель СК уточнил, что подозреваемый в нападении объявлен в розыск.

В ночь на 8 января в Курганской области местный житель открыл стрельбу по служебному автомобилю правоохранителей. Как сообщили в областной прокуратуре, в результате происшествия погиб один сотрудник патрульно-постовой службы отделения полиции «Мишкинское», другой был ранен. В ходе задержания нападавший получил телесное повреждение, от которого скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства об оружии.

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