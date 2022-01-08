Украина утилизирует почти 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Украина утилизирует почти 600 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые по разным причинам непригодны для использования. Об этом 8 января сообщило министерство здравоохранения страны.

«По состоянию на 5 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca [«Астразенека»], полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по утилизации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что срок годности этих препаратов истек.

В конце сентября сообщалось, что более 34 тыс. доз вакцины компании Pfizer утилизируют на Украине из-за нарушения режима хранения.

30 декабря руководитель львовского Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный заявил, что отсутствие интереса украинских властей к разработке собственной вакцины вынудило ученых прервать работу над ней. По его словам, «был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет». Ученый также добавил, что свою роль сыграла и проблема финансирования: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами.

О начале испытаний в Польше украинского препарата, основу которого составляют специальные гуманизированные дрожжи, стало известно 3 ноября. Испытания должны были проводиться на мышах.

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