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Apple для своего стримингового сервиса снимет фильм об Одри Хепберн

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Apple снимет биографический фильм об Одри Хепберн. Кинопроизводством компания занимается для своего стриминга Apple TV+, передает телеканал «Известия». Главная роль и кресло продюсера достались Руни Маре, известной по триллеру «Девушка с татуировкой дракона». Актрису уже дважды номинировали на премию «Оскар». Режиссером проекта стал итальянский постановщик Лука Гуаданьино, который снял драму «Назови меня своим именем». По данным СМИ Apple намерены пустить фильм в кинопрокат. Подробности сюжета и дата релиза пока не разглашаются.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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