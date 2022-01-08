В центре Минска обрушилась часть моста на улице Немига. Об этом в субботу, 8 января, стало известно из видео, опубликованного в Telegram.

Инцидент спровоцировал дорожные затруднения. Движение транспорта частично ограничено на улице Немига, Богдановича и проспекте Победителей. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Примечательно, что в сентябре 2017 года завершился капитальный ремонт моста, на который было выделено 3 млн белорусских рублей.

Ранее в декабре часть автомобильного моста обрушилась в Зеленодольском районе Татарстана. В МЧС сообщали, бетонные плиты частично обрушились из-за проседания грунта на 6 м возле опоры. Возникла необходимость временного снижения нагрузки на объект.