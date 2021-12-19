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Часть автомобильного моста обрушилась в Татарстане

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Часть автомобильного моста обрушилась в Зеленодольском районе Татарстане. На путепроводе введено ограничение движения транспорта.

Обвал на мосту, который связывает Зеленодольск и микрорайон Мирный. По данным МЧС, из-за проседания грунта на 6 м возле опоры частично обрушились бетонные плиты. Возникла необходимость временного снижения нагрузки на объект, пишет InKazan.ru.

Движение транспорта частично ограничено на улице Октябрьской. Проезд запрещен для грузовых машин и пассажирского транспорта. Движение по мосту полностью не перекрыто.

В МЧС уточнили, что никто при обрушении не пострадал. Угрозы дальнейшего разрушения моста нет.

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