Часть автомобильного моста обрушилась в Татарстане
Часть автомобильного моста обрушилась в Зеленодольском районе Татарстане. На путепроводе введено ограничение движения транспорта.
Обвал на мосту, который связывает Зеленодольск и микрорайон Мирный. По данным МЧС, из-за проседания грунта на 6 м возле опоры частично обрушились бетонные плиты. Возникла необходимость временного снижения нагрузки на объект, пишет InKazan.ru.
Движение транспорта частично ограничено на улице Октябрьской. Проезд запрещен для грузовых машин и пассажирского транспорта. Движение по мосту полностью не перекрыто.
В МЧС уточнили, что никто при обрушении не пострадал. Угрозы дальнейшего разрушения моста нет.