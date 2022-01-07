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«Омикрон» мог произойти от мутации первоначального варианта вируса у мышей

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Источником штамма «Омикрон» могли быть мыши. Исследование провели ученые Китайской академии наук в Пекине. Предположительно, сначала животные подхватили первоначальный вариант вируса, передает телеканал «Известия». Новый штамм появился после мутации в организме мышей. Ученые заявили, что «Омикрон» передается лучше «Дельты», однако вызывает менее тяжелые последствия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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