Россияне назвали лучшие для жизни города. В топ-3 рейтинга вошли Москва, Петербург и Грозный, сообщает телеканал «Известия».

Исследование провели эксперты Финансового университета при правительстве. Данные о настроениях людей собрали при помощи соцопросов.

Качество жизни оценивалось по уровню дохода населения, по склонности к миграции, по интересу к культуре и интересу к культурным ценностям — театрам, книгам, музеям.

Кроме Москвы, Петербурга и Грозного в числе лидеров оказались Магнитогорск, Владимир, Калуга, Тула, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.