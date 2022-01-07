Рождественские богослужения прошли в российских регионах

Российские регионы празднуют Рождество Христово, передает телеканал «Известия».

Торжественные богослужения прошли в храмах Владивостока, в Покровском соборе службу возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Встретить один из главных православных праздников в храм пришли десятки прихожан.

Праздничные службы прошли и в Волгограде. Впервые богослужения прошли в новом Александро-Невском кафедральном соборе, его открыли осенью 2021 года. Рождественскую службу возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

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