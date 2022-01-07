Прямой эфир
Мир
В Казахстане в ходе спецопераций задержали более 3 тыс. человек
Мир
МВД Казахстана сообщило об освобождении всех мэрий от протестующих
Мир
США запросили у Казахстана данные о необходимости ввода сил ОДКБ
Мир
Президент Казахстана провел заседание контртеррористического штаба
Культура
Премия «Золотой глобус» в 2022 пройдет без трансляции
Мир
Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему от погромов бизнесу
Мир
Токаев призвал граждан проявить сплоченность для стабильности в стране
Мир
Большинство жителей Германии поддержали «Северный поток — 2»
Мир
При беспорядках в Казахстане сгорел золотой фонд национального кино
Мир
Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

Рождественские богослужения прошли в российских регионах

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российские регионы празднуют Рождество Христово, передает телеканал «Известия».

Торжественные богослужения прошли в храмах Владивостока, в Покровском соборе службу возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Встретить один из главных православных праздников в храм пришли десятки прихожан.

Праздничные службы прошли и в Волгограде. Впервые богослужения прошли в новом Александро-Невском кафедральном соборе, его открыли осенью 2021 года. Рождественскую службу возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021