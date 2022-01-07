Трое детей попали в больницу после отравления угарным газом в Ульяновске

В городе Ульяновск семья отравилась угарным газом, госпитализированы трое детей. Об этом в четверг, 6 января, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе.

«По предварительной информации, причиной обращения их родителей за медицинской помощью явилось отравление малолетних угарным газом», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас идет проверка сотрудников управляющей компании, а также организации, обслуживающей газовое оборудование.

4 января в городе Тейково Ивановской области пять человек отравились угарным газом и были госпитализированы. Сотрудники газовой службы обнаружили утечку газа в соединении газового шланга и плиты.