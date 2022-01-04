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Пять человек отравились угарным газом в Ивановской области

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В городе Тейково Ивановской области пять человек отравились угарным газом. По данным «Известий», в числе пострадавших двое детей пяти и шести лет.

Инцидент произошел в доме на Станционной улице. По предварительной информации, сотрудники газовой службы уже обнаружили утечку газа в соединении газового шланга и плиты.

Все пятеро пострадавших госпитализированы.

2 января в Магадане пассажиры микроавтобуса отравились угарным газом. Пострадали 10 человек, в том числе пять детей. По данным «Известий», пассажиры маршрутки отравились выхлопными газами.

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