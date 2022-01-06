Жители Нур-Султана оценили беспорядки в Казахстане и их последствия

Жители Нур-Султана оценили беспорядки в Казахстане и их последствия

2022-01-06 14:32:37

2022-01-06 14:32:37

2022-01-06 14:32:37

2022-01-06 14:32:37

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