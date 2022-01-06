ОДКБ направляет в Казахстан миротворческий контингент

ОДКБ направляет миротворческие силы в Казахстан. Миссия контингента — стабилизация обстановки в стране. События в Казахстане расценили как вторжение бандформирований. Власти страны считают беспорядки актом агрессии, сообщает телеканал «Известия». Ранее с просьбой о поддержке к лидерам ОДКБ обратился Токаев. Обращение к партнерам глава республики назвал уместным и своевременным. В ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.