Прямой эфир
Мир
Австралия и Япония заключат договор о сотрудничестве в сфере обороны
Мир
Отменены все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату
Общество
В Якутске мужчина поджег ковры Дома правительства
Экономика
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля 2021 года
Мир
Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ
Мир
Роулинг обвинили в антисемитских образах в Гарри Поттере
Мир
Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков участников беспорядков
Мир
Сенат США изменил планы насчет санкций против «Северного потока – 2»
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Берреттини в матче группового этапа ATP Cup
Мир
Жители Нур-Султана столпились у банка для снятия наличных

Тюменский таксист отказался везти неадекватную пассажирку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени таксист снял видео, которое подтверждает правоту мужчины при отказе везти неадекватно ведущую себя пассажирку.

На появившемся в Сети 6 января ролике видно, что женщина истерично кричит и размахивает руками и ногами.

Спутник пассажирки пытается удержать ее, но дается ему это крайне тяжело.

«Молодой человек, вы понимаете, почему я отказался от заказа?» — спросил таксист. Мужчина кивнул в ответ.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что водитель такси сломал ногу охраннику Боткинской больницы в Москве. Он начал конфликтовать с охранником на КПП медучреждения, пытаясь проехать на территорию без пропуска, а затем напал на мужчину. В результате работник больницы получил травму головы и перелом ноги.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021