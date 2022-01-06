Тюменский таксист отказался везти неадекватную пассажирку

В Тюмени таксист снял видео, которое подтверждает правоту мужчины при отказе везти неадекватно ведущую себя пассажирку.

На появившемся в Сети 6 января ролике видно, что женщина истерично кричит и размахивает руками и ногами.

Спутник пассажирки пытается удержать ее, но дается ему это крайне тяжело.

«Молодой человек, вы понимаете, почему я отказался от заказа?» — спросил таксист. Мужчина кивнул в ответ.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что водитель такси сломал ногу охраннику Боткинской больницы в Москве. Он начал конфликтовать с охранником на КПП медучреждения, пытаясь проехать на территорию без пропуска, а затем напал на мужчину. В результате работник больницы получил травму головы и перелом ноги.