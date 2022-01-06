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Умер сценарист «Пиратов Карибского моря» Джей Уолперт

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В Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет скончался американский сценарист и продюсер Джей Уолперт. Об этом пишет 4 января издание Deadline.

Отмечается, что Уолперт умер днем ранее, в понедельник, от болезни Альцгеймера. Сценарист не дожил до своего 80-летия три недели.

Джей Уолперт родился в Нью-Йорке в 1942 году. В 70-х годах он начал продюсировать фильмы, позже сконцентрировался на написании сценариев.

Самой известной работой Джея Уолперта стала франшиза «Пираты Карибского моря». В частности, он прописал персонажей истории и придумал сюжет первого фильма франшизы — «Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины».

Также на его счету сценарий фильма «Граф Монте-Кристо» режиссера Кевина Рейнольдса с актерами Джеймсом Кэвизелом и Гаем Пирсом в главных ролях.

Кроме того, Уолперт участвовал в создании игровых телешоу, таких как The Price Is Right («Правильная цена»).

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