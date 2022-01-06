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В Шереметьево из-за задержки рейса на Кубу застряли 400 пассажиров
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В Шереметьево из-за задержки рейса на Кубу застряли 400 пассажиров

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В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс до курортного города Варадеро на Кубе. В итоге 400 пассажиров уже более 12 часов ждут вылета самолета.

Причиной задержки авиарейса являются технические неполадки.

«Система запуска, которая запускает двигатель, есть в аэропорту Шереметьево, есть в аэропорту Гаваны, есть во многих других аэропортах. В аэропорту Варадеро этой системы нет. Борт прилетит в Варадеро и там останется, потому что нет системы запуска», — так объяснили гражданам тот факт, что они уже много часов не могут улететь.

По словам представителя аэропорта, о неисправности самолета в Шереметьево узнали только накануне отправки авиарейса. Туристам предлагают вылететь на самолете до Гаваны или отказаться от поездки на Кубу вообще.

Пассажирка Мария рассказала «Известиям», что находится в аэропорту уже более 12 часов.

«Вылет должен был быть изначально в 5:30, потом его перенесли на 14:30. Собственно, с 12 часов мы здесь. Каждый раз говорят, что переносят. С самого начала говорят, что неисправный самолет», —поделилась туристка.

Ранее в четверг стало известно, что в Калуге из аэропорта на ночь выгнали 90 пассажиров. Авиапассажиры пытались улететь в Симферополь, но не смогли этого сделать из-за поломки самолета. При этом авиакомпания не предоставила пассажирам в чрезвычайной ситуации ни питания, ни ночлега.

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