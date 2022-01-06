В Калуге 90 пассажиров выгнали на ночь из аэропорта

В Калуге из аэропорта на ночь выгнали 90 пассажиров. Об этом в четверг, 6 января, рассказала «Известиям» одна из пострадавших.

Авиапассажиры пытались улететь из Калуги в Симферополь, но не смогли этого сделать из-за поломки самолета. При этом авиакомпания не предоставила пассажирам в чрезвычайной ситуации ни питания, ни ночлега.

Одна из пассажирок по имени Надежда рассказала, что вылет должен был быть в 18:00, рейс несколько раз задерживали, потом сообщили, что самолет сломался. Гражданам обещали, что они смогут улететь в Симферополь утром.

Представители авиакомпании сначала пообещали заселить пассажиров в гостиницу, предоставить еду и воду, но потом отменили рейс.

«То есть никакой гостиницы, никакой еды, ничего не будет. Ну и всё… Делайте что хотите», — посетовала она.

Женщина также отметила, что другие рейсы им не предложили. Теперь пассажиры смогут вылететь из Калуги свободным рейсом за 40 тыс. рублей только в ближайшие выходные.

31 декабря в Екатеринбурге транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Кольцово для пассажиров, которые не смогли улететь в турецкую Анталью. Это произошло из-за неоднократного переноса рейса ZF-9695 авиакомпании Azur Air.

Пассажир рейса Елена, в свою очередь, сообщила, что за период ожидания самолета людям ничего не объясняли, не предлагали даже воду. По ее словам, авиакомпания не смогла предоставить исправный борт, так как два борта прибыли неисправными.