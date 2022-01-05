Боррель заявил о вероятности усугубления конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе может вновь усугубиться, это несет угрозу безопасности ЕС. Об этом в ходе визита на Украину заявил 5 января верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Трансляция его брифинга велась на странице МИД Украины в Facebook.

«Сейчас конфликт находится на грани того, что он может усугубиться, и сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности», — сказал дипломат в Луганской области после посещения линии соприкосновения.

По его словам, он смог увидеть последствия конфликта.

«Этот конфликт имеет очень высокую цену, и эта цена — человеческие жизни», — заявил Боррель.

При этом он отметил успех работы международных организаций и правительства страны по упрощению перехода для граждан между Украиной и неподконтрольной Киеву частью Донбасса.

«Мы здесь для того, чтобы работать вместе над деэскалацией. Наша главная цель — снижение напряженности, и это задача ближайших переговоров и наших заявлений о поддержке Украины», — добавил он.

В ЕС происходит координация с НАТО и другими партнерами-единомышленниками ради деэскалации и полной имплементации Минских соглашений, заключил Боррель.

Рабочий визит Борреля на Украину проходит с 4 по 6 января. В среду в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы он посетил линию соприкосновения в Донбассе.

31 декабря глава МИД России Сергей Лавров отметил, что гражданская война на Украине далека от завершения, так как власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе. По его словам, российская сторона с сожалением видит, что «милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.