Боррель во время визита на Украину посетит линию соприкосновения в Донбассе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель с 4 по 6 января в качестве первого зарубежного визита посетит Киев, а также линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила в понедельник, 3 января, внешнеполитическая служба ЕС.

«Верховный представитель отправится с визитом на Украину 4–6 января. Этот его первый зарубежный визит в этом году подчеркивает сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которая противостоит гибридным действиям и концентрации российских сил», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Боррель в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы посетит линию соприкосновения в Донбассе. После этого верховный представитель ЕС встретится с украинскими властями.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины.

Накануне, 2 января, президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили меры поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время беседы хозяин Белого дома выразил приверженность принципу «ничего о тебе без тебя» в отношении Киева, а также заявил о поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае обострения ситуации на границе Украины.

23 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал российский лидер, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.