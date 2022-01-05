Sony намерена выйти на рынок электромобилей

Sony откроет подразделение по созданию электромобилей. Для этого предстоящей весной будет учреждена отдельная компания — Sony Mobility. В 2020 г. корпорация показала прототип своего автомобиля. Электрический седан получил название Vision-S. Сейчас Sony показала прототип кроссовера — Vision-S 02. Авто получит 2 электродвигателя мощностью 272 л.с. каждый, передает телеканал «Известия». Разгон Vision-S 02 до 100 км/ч — меньше 5 сек. Японская компания надеется выйти с электрокарами на массовый рынок. При этом, дата выпуска концепт-каров Sony в серию не называется.

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