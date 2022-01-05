Электричество отключили в домах возле резиденции президента в Алма-Ате

В нескольких домах вблизи резиденции президента Казахстана в Алма-Ате нет электричества, сообщает 5 января CNN.

«Журналист из Алма-Аты сообщил, что у них отключился интернет, а в зданиях вокруг его многоквартирного дома в центре Алма-Аты, рядом с резиденцией президента и мэрией, похоже, отключили свет», - отмечается в сообщении.

Ранее в этот день протестующие захватили президентскую резиденция в Алма-Ате, в здании начался пожар.

В ходе беспорядков, по данным властей, в казахстанской Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины. В Нур-Султане, Алма-Ате и еще ряде регионов введен режим ЧП. По всему Казахстану наблюдаются перебои и в телевещании, и работе интернета.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на протесты. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты начались в и других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 5 января с новым обращением к гражданам. Он действовать жестко в отношении правонарушителей, а также сообщил, что из-за нападений на силовиков, есть жертвы и пострадавшие среди правоохранителей.