В Бурятии начнут строить телескоп для изучения солнечной короны

Телескоп для изучения солнечной короны начнут строить в Бурятии. Разработки проекта проходят государственную экспертизу. На площадке будут находиться семь объектов. Рядом с телескопом поставят многоволновой радиогелиограф, систему радаров и мезостратосферный лидар, сообщает телеканал «Известия». Комплекс для изучения космоса установят на границе с Монголией. Строительно-монтажные работы на площадке начались в 2018 году и завершатся в 2028 году. Телескоп в Бурятии станет вторым по размеру после американского. Инструмент позволит изучать воздействие солнечного ветра.

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