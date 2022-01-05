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Sony объявила о планах заняться производством электромобилей

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Японская корпорация Sony Group Corporation создаст новое подразделение, которое будет заниматься разработкой электромобилей. Об этом сообщается 5 января в пресс-релизе компании.

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Проект по созданию электромобилей еще в 2020 году был представлен сообществу под названием Vision-S.

Как следует из материала, теперь же в рамках развития этой концепции весной будет учреждена фирма Sony Mobility, которая займется выходом автомобилей на мировой рынок. Она будет «по полной использовать возможности искусственного интеллекта и робототехники», отмечается в пресс-релизе.

Sony также презентовала прототип нового электромобиля — Vision-S 02, подчеркнув, что приоритетом для компании является безопасность: прототип оснащен 40 датчиками для ее обеспечения.

В салоне будут доступны развлечения, включая аудиосистему и видеоигры через удаленное подключение к PlayStation.

Еще в 2020 году на выставке CES Sony представила прототип электромобиля Vision-S. В декабре того же года машину впервые испытали на европейских дорогах, а в апреле Sony провела тест-драйв с использованием удаленного управления через сеть 5G.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что автомобильная компания Acura планирует в 2024 году выпустить кроссовер ADX, который станет первым в истории бренда электромобилем. По данным издания, модель будет построена на платформе General Motors Ultium, которая лежит также в основе пикапа GMC Hummer EV и кроссовера Cadillac Lyriq. Ожидается, что на одной зарядке батареи Acura ADX сможет проехать не менее 640 км.

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