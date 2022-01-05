В Приамурье произошел пожар на газоперерабатывающем заводе

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел пожар. Видео инцидента в среду, 5 января, оказалось в распоряжении «Известий».

Инцидент произошел на заводе в городе Свободном. Возгорание было зафиксировано на установке 1-40 Р1.

В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что на химическом заводе в индийском округе Кота штата Раджастхан произошел пожар. Уточнялось, что рядом с заводом располагается торговый центр City Mal. Информации о пострадавших не поступало.