СМИ сообщили о пожаре на химзаводе в Индии

На химическом заводе в индийском округе Кота штата Раджастхан произошел пожар. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила газета Times of India.

В материале отмечается, что к месту происшествия направлены пять пожарных машин, чтобы потушить пламя.

Информации о пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Как уточнило издание, рядом с заводом располагается торговый центр City Mal.

23 декабря в американском штате Техас произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. По данным телеканала «Известия», при пожаре пострадали по меньшей мере четыре человека.

Отмечается, что эвакуацию местного населения не объявляли. На производстве занято около 7 тыс. человек. Причины возгорания пока неизвестны.