Взрыв техасского завода получил статус крупной промышленной аварии
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе объявлен крупной промышленной аварией. При пожаре пострадали по меньшей мере четыре человека, передает телеканал «Известия». Трое были доставлены в больницу вертолетом. Возгорание произошло 23 декабря, причины пока неизвестны. Отмечается, что эвакуацию местного населения не объявляли. Мониторинг воздуха не выявил сильных загрязнений. НПЗ расположен на берегу Хьюстонского судоходного канала. На производстве занято около 7 тыс. человек.
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