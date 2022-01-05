Экипаж судна «Григорий Ловцов» эвакуировали вертолетом МЧС

Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал подавший сигнал бедствия экипаж судна «Григорий Ловцов». Об этом в среду, 5 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате высокопрофессиональной и слаженной работы экипажа вертолета МЧС России и спасателей моряки были эвакуированы на борт воздушного судна и доставлены в город Николаевск-на-Амуре», — пояснил старший группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Паевщик.

Отмечается, что спасение осложнялось ветром, темным временем суток и непрочным льдом. Из-за этого вертолету пришлось опуститься на предельно малую высоту. Моряков подняли на борт Ми-8 на веревке.

В ведомстве также отметили, что состояние экипажа оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь им не требуется.

Ранее, 4 января, экипаж грузового судна «Григорий Ловцов» в Охотском море подал сигнал бедствия и запросил эвакуацию из-за ледообразования. На борту находились восемь членов экипажа. В экстренных службах сообщали, что судно зажато льдами районе Шантарских островов в акватории Охотского моря, в 20 км от берега.