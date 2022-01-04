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Посольство РФ проверит данные о нападении на россиянку в Мексике

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Посольство РФ в Мексике проверит информацию о нападении протестующих на россиянку в муниципалитете Осчук штата Чьяпас на юге страны. Об этом во вторник, 4 января, сообщается на сайте диппредставительства РФ.

«В связи с сообщениями СМИ о нападении на российскую туристку в мексиканском штате Чьяпас проверяем данную информацию», — следует из материала посольства России.

При этом отмечается, что никаких обращений от российских граждан или местных правоохранительных органов по этому поводу в посольство не поступало. В посольстве пообещали держать вопрос на контроле.

Ранее в этот день прокуратура округа Альтос подтвердила информацию об избиении россиянки местными протестующими, отметив, что начала расследование этого инцидента.

По данным следствия, гражданка России ехала 3 января на частной машине из штата Кинтана-Роо в Чиапас. По пути автомобиль остановила группа протестующих. Неизвестные лица, которые могут проживать в муниципалитете Осчук, потребовали от девушки оплатить проезд, рассказали в ведомстве. Россиянка это сделать отказалась, после чего митингующие напали на нее и избили.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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