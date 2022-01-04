Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров
Мир
ВОЗ отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса
Мир
В США за сутки выявили более 1 млн случаев коронавируса
Мир
Подтверждено проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января
Мир
В Казахстане снизили цены на сжиженный газ в Мангистауской области
Спорт
Главным тренером СКА назначен Роман Ротенберг
Спорт
Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар»
Мир
Главы МИД НАТО обсудят Россию и Украину 7 января
Общество
В Нижегородской области выявили случай «Омикрон»-штамма коронавируса
Мир
Боррель не будет обсуждать «Северный поток - 2» в ходе визита на Украину

Путин провел встречу с создателем «Циркона»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 января, провел встречу с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борисом Обносовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В начале переговоров российский лидер поздравил Обносова с 20-летием корпорации. Юбилей «Тактическое ракетное вооружение» отпразднует в январе.

В свою очередь глава госкорпорации рассказал, что на сегодняшний день корпорация объединяет 38 предприятий и 55 тыс. человек. На сегодняшний день предприятию удалось решить целый ряд задач, в том числе социальных.

«Корпорации удалось, на мой взгляд, вытянуть достаточно много слабых предприятий. Сегодня средняя зарплата по корпорации в целом —65 тыс. Конечно, она неоднородна в зависимости от региона, потому что какие-то предприятия вошли позднее, какие-то раньше. Но, тем не менее, 65 тыс. Это позволяет нам решать социальные задачи достаточно неплохо», — рассказал Обносов.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Также глава госкорпорации отметил, что для сотрудников строят жилье в шаговой доступности от места работы, чтобы они могли плодотворно выполнять свои задачи и быть с семьей.

Обносов добавил, что в последнее десятилетие очень серьезное внимание уделяется вопросу подготовки кадров, начиная не только со студентов, но и со школы.

«У нас каждое предприятие шефствует в своем городе над рядом школ, гимназий. У нас очень мощная кафедра в МАИ, где мы готовим студентов по нашему профилю. У нас целый факультет в Реутове от МГТУ и кафедры МГТУ. Каждое финальное предприятие, будь то Пермь, будь то Омск, будь то Оренбург, содержит свои кафедры в тех университетах или институтах, которые находятся в том или ином регионе», — заявил он.

Кроме того, для обороноспособности страны создали, прошли госиспытания и приняли на вооружение свыше 20 различных типов оружия, добавил глава корпорации.

24 декабря Путин рассказал, что утром того же дня состоялся успешный залповый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», созданной КТРВ. По его словам, испытания прошли «безупречно». Глава государства подчеркнул, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности.

16 декабря в Минобороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени. Отмечалось, что полет соответствовал заданным параметрам. Стрельба была признана успешной, цель поражена.

3 ноября Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

20 декабря Путин присвоил звание Героя России Обносову за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021