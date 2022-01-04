Путин провел встречу с создателем «Циркона»

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 января, провел встречу с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борисом Обносовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В начале переговоров российский лидер поздравил Обносова с 20-летием корпорации. Юбилей «Тактическое ракетное вооружение» отпразднует в январе.

В свою очередь глава госкорпорации рассказал, что на сегодняшний день корпорация объединяет 38 предприятий и 55 тыс. человек. На сегодняшний день предприятию удалось решить целый ряд задач, в том числе социальных.

«Корпорации удалось, на мой взгляд, вытянуть достаточно много слабых предприятий. Сегодня средняя зарплата по корпорации в целом —65 тыс. Конечно, она неоднородна в зависимости от региона, потому что какие-то предприятия вошли позднее, какие-то раньше. Но, тем не менее, 65 тыс. Это позволяет нам решать социальные задачи достаточно неплохо», — рассказал Обносов.

Также глава госкорпорации отметил, что для сотрудников строят жилье в шаговой доступности от места работы, чтобы они могли плодотворно выполнять свои задачи и быть с семьей.

Обносов добавил, что в последнее десятилетие очень серьезное внимание уделяется вопросу подготовки кадров, начиная не только со студентов, но и со школы.

«У нас каждое предприятие шефствует в своем городе над рядом школ, гимназий. У нас очень мощная кафедра в МАИ, где мы готовим студентов по нашему профилю. У нас целый факультет в Реутове от МГТУ и кафедры МГТУ. Каждое финальное предприятие, будь то Пермь, будь то Омск, будь то Оренбург, содержит свои кафедры в тех университетах или институтах, которые находятся в том или ином регионе», — заявил он.

Кроме того, для обороноспособности страны создали, прошли госиспытания и приняли на вооружение свыше 20 различных типов оружия, добавил глава корпорации.

24 декабря Путин рассказал, что утром того же дня состоялся успешный залповый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», созданной КТРВ. По его словам, испытания прошли «безупречно». Глава государства подчеркнул, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности.

16 декабря в Минобороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени. Отмечалось, что полет соответствовал заданным параметрам. Стрельба была признана успешной, цель поражена.

3 ноября Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

20 декабря Путин присвоил звание Героя России Обносову за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности».