Суд Гаити освободил четверых подозреваемых в убийстве президента

Суд Гаити освободил из-под стражи четверых полицейских. Сотрудников обвиняли в соучастии в убийстве президента Гаити, передает телеканал «Известия». Причина решения судьи пока не разглашается. Кроме того, в рамках уголовного дела запрещен выезд экс-главе службы безопасности дворца. 3 января арестован отставной колумбийский военный. Марио Паласиос пытался бежать с Гаити на Ямайку. Мужчину задержали в Панаме и депортировали в США. Экс-военного считают одним из главных подозреваемых. Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля 2021 года. В рамках уголовного дела задержано более 40 человек.

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