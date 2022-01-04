В Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля

Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт. Об этом во вторник, 4 января сообщает Польское агентство печати.

Протесты начались после того, как работники не смогли договориться с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG) о дополнительной оплате за сверхурочную работу. Планируется, что акция протеста продлится до среды, 5 января.

При этом в PGG уверяют, что готовы продолжить переговоры с шахтерами через посредника. Общая сумма, которая необходима на реализацию требований протестующих, составляет около 130–140 млн злотых ($32–35 млн). Как ожидается, следующий раунд переговоров пройдет 10 января.

«Мы ничего не требуем. Мы хотим только, чтобы кто-то оценил по достоинству наш тяжелый труд», — сказал глава профсоюза горняков «Солидарность» Богуслав Хутек.

Протесты проводятся на разных шахтах PGG. Шахтеры не дают грузить уголь в вагоны или блокируют движение поездов с территории предприятий.

29 декабря сообщалось, что немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за принятого Польшей решения по отработке добычи угля на шахтах. Речь идет в том числе и о шахте «Туров».

На «Турове», которая находится на стыке Германии, Чехии и Польши, годовой объем добычи угля составляет 27 млн т. При этом Польша, как отмечали СМИ, не может в отличие от ФРГ позволить себе так называемый зеленый энергопереход, ведь страна — абсолютный лидер Евросоюза по добыче каменного угля. Тогда отмечалось, что протесты шахтеров направлены в том числе и на принятие Варшавой определенных решений в области создания четкой программы развития угольной отрасли страны.