Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за добычи угля Польшей

Немецкий город Циттау может оказаться под землей из-за принятого Польшей решения по отработке добычи угля на шахтах. Речь идет в том числе и о шахте «Туров». Об этом сообщает 29 декабря «РИА Новости».

Обозреватель агентства отмечает, что на «Турове», которая находится на стыке Германии, Чехии и Польши, годовой объем добычи угля составляет 27 млн т. При этом Польша, как заверил журналист, не может в отличие от ФРГ позволить себе так называемый зеленый энергопереход, ведь страна — абсолютный лидер Евросоюза по добыче каменного угля. В 2020 году местные горняки подняли на-гора 56 млн т каменного угля, что составляет 96% всей европейской добычи.

Рабочие угледобывающих компаний, в том числе Польской горнодобывающей группы (PGG), устраивают масштабные акции протеста, требуя создания четкой программы развития угольной отрасли страны и повышения зарплаты за переработки.

При этом, как указал журналист, польская сторона отказывается от требований Чехии и ФРГ по декарбонизации энергетики, несмотря на то что поддерживает подобные инициативы, исходящие от государств. В частности, в марте 2020 года добычу угля на «Турове» продлили до 2044 года, что спровоцировало протесты в Чехии и Германии.

По данным геологов, продолжение отработки шахты приведет к опасным изменениям локальной геологической структуры. Пострадать могут немецкие города, тогда как Циттау уже уходит под землю. В то же время Брюссель потребовал, чтобы Польша выплачивала ежедневно по €500 тыс. из-за отказа закрыть эту угольную шахту. В Берлине добавили, что если «Туров» продолжит функционировать, то в геологической структуре могут произойти необратимые изменения.

Таким образом, протесты направлены на принятие Варшавой определенных решений. Шахтеры требуют, чтобы власти пошли им навстречу, если же нет — будут прекращены отгрузки топлива на электростанции, что спровоцирует энергетический коллапс.

При этом в сентябре 2020 года польские шахтеры также начали акцию протеста под землей. По мнению профсоюзов, национальный энергетический план, подразумевающий снижение использования угля и объема выбросов в атмосферу, является неприемлемым, так как он приведет «к ликвидации большинства отраслей в Силезии и потере сотен тысяч рабочих мест».