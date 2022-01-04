В Санкт-Петербурге мужчины с битами напали на автобус
В Санкт-Петербурге мужчины, вооруженные битами, напали на автобус. По данным «Известий», инцидент произошел вечером 3 января.
Нападения было совершено на Малом проспекте Петроградской стороны. Автомобиль «Мерседес Бенц С-180» перегородил дорогу автобусу «ЛиАЗ». После чего из иномарки вылезли мужчины, которые разбили зеркало и пытались вытащить из кабины водителя. Никто не пострадал.
Нападавшие скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
8 декабря десять вооруженных человек в Ингушетии путем обстрела перекрыли дорогу микроавтобусу с детьми и напали на находившегося за рулем мужчину. Инцидент произошел в селе Экажево Назрановского района. Водителя жестоко избили, дети не пострадали.