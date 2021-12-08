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В Ингушетии обстреляли автобус с детьми и избили водителя

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В Ингушетии несколько человек путем обстрела перекрыли дорогу микроавтобусу с детьми и напали на находившегося за рулем мужчину. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел днем в селе Экажево Назрановского района.

Отмечается, что всего на автомобиль напали около 10 вооруженных человек. После того, как злоумышленники жестоко избили вышедшего из салона водителя, они скрылись с места преступления.

Начальник Отделения информации и общественных связей МВД по республике Ингушетия Арсамак Аушев подчеркнул, что, согласно предварительным данным, объектом нападения был непосредственно водитель микроавтобуса, а не дети.

«Объектом нападения были не школьники, находившиеся в автобусе, а водитель. По имеющимся данным, у него сложились неприятельские личные отношения на почве бытового конфликта с нападавшими», — отметил он.

Несовершеннолетние пассажиры в результате инцидента не пострадали.

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