На севере Красноярского края уровень воды в Енисее поднялся на 1 метр
Уровень воды в Енисее поднялся на севере Красноярского края. Подъем на 1 м зафиксирован около поселка Стрелка, сообщает телеканал «Известия». Экстренные службы готовы к ликвидации возможной ЧС. Для жителей открыты пункты временного размещения. Отмечается, что уровень воды уже превысил критическую отметку.
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