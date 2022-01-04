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На севере Красноярского края уровень воды в Енисее поднялся на 1 метр

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Уровень воды в Енисее поднялся на севере Красноярского края. Подъем на 1 м зафиксирован около поселка Стрелка, сообщает телеканал «Известия». Экстренные службы готовы к ликвидации возможной ЧС. Для жителей открыты пункты временного размещения. Отмечается, что уровень воды уже превысил критическую отметку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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