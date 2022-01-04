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В США за сутки выявили более 1 млн случаев коронавируса

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За прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах выявили более 1 млн случаев коронавирусной инфекции. Это 4 января следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Подсчеты были произведены на основы сведений федеральных и местных властей. Показатель стал максимальным с начала распространения COVID-19.

Всего с начала пандемии в США было зарегистрировано 56 191 523 случая COVID-19, скончались от последствий коронавируса 827 749 человек.

Ранее, 30 декабря, минздрав США сообщил, что в отделениях реанимации американских больниц заняты более 78% коек, из них 22% приходится на пациентов с COVID-19.

Кроме того, самого высокого уровня за всю пандемию достигла детская госпитализация. В среднем за неделю в больницу поступали 378 детей с COVID-19 в сутки.

На 30 декабря стационарное лечение в Соединенных Штатах проходили 579 тыс. человек, из них 90,7 тыс. были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

23 декабря практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь сообщил, что в США начинается «чудовищная» волна коронавируса. По его словам, противостоять новому штамму можно только при наличии крепкого иммунитета.

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