В США за сутки выявили более 1 млн случаев коронавируса
За прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах выявили более 1 млн случаев коронавирусной инфекции. Это 4 января следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Подсчеты были произведены на основы сведений федеральных и местных властей. Показатель стал максимальным с начала распространения COVID-19.
Всего с начала пандемии в США было зарегистрировано 56 191 523 случая COVID-19, скончались от последствий коронавируса 827 749 человек.
Ранее, 30 декабря, минздрав США сообщил, что в отделениях реанимации американских больниц заняты более 78% коек, из них 22% приходится на пациентов с COVID-19.
Кроме того, самого высокого уровня за всю пандемию достигла детская госпитализация. В среднем за неделю в больницу поступали 378 детей с COVID-19 в сутки.
На 30 декабря стационарное лечение в Соединенных Штатах проходили 579 тыс. человек, из них 90,7 тыс. были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
23 декабря практикующий кардиолог, профессор геномики и директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь сообщил, что в США начинается «чудовищная» волна коронавируса. По его словам, противостоять новому штамму можно только при наличии крепкого иммунитета.