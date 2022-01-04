Климатолог рассказал о погоде в 2022 году

В 2022 году погода на Земле будет «нервная». При этом во врем мире температура воздуха будет примерно такой же, как в прошлом году. Об этом 4 января рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

«Точно предсказать погоду на весь 2022 год нельзя. Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и «нервной» погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — заявил Кокорин в эфире радио Sputnik.

Климатолог отметил, что похолодание в мире связано с процессами, происходящими в Тихом океане. Из-за сильного ветра поверхность воды становится холоднее, что влияет на климат.

Также эксперт добавил, что в нынешнем году жителям Земли придется столкнуться с аномальными перепадами температур и неравномерными осадками.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о резком потеплении, которое начнется с 5 января. Шувалов предупредил, что в Москве и Подмосковье ожидаются мокрый снег, метель и гололедица. Однако уже с 6 января интенсивность неблагоприятных явлений начнет снижаться.