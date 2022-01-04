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Россияне до 7 января могут увидеть парад планет

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Россияне до 7 января могут наблюдать парад планет, передает телеканал «Известия».

Астрономическое явление лучше всего видно с 16:00 до 18:00 часов по московскому времени. Все планеты, кроме Марса, выстроятся в ряд. Увидеть невооруженным взглядом можно будет Меркурий, Венеру, Сатурн, Юпитер и Плутон. Уран и Нептун разглядеть можно при помощи телескопов. Украсит астрономическое явление тонкий серп молодой Луны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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