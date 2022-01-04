Пелоси может уйти в отставку в конце 2022 года

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уйдет в отставку в конце 2022 года, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, новым спикером Палаты представителей станет Демократ из Нью-Йорка Хаким Джеффрис, которого считают главным кандидатом на эту должность, уточняет телеканал «Известия».

Нэнси Пелоси находится на посту почти 19 лет. И судя по всему, спикер передаст молоток с самым низким рейтингом одобрения в ее карьере. Согласно недавнему опросу Gallup, 58% респондентов не одобряют деятельность Пелоси.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.