Суд Канады Семьям жертв сбитого под Тегераном самолета выплатят более $100 млн

Суд Онтарио (Канада) постановил, что иранские власти должны выплатить компенсацию в размере $107 млн. семьям шести погибших в результате крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом в понедельник, 3 января, сообщила канадская телерадиокомпания CBC.

По словам адвоката Марка Арнольда, семьи, подавшие иск против Ирана и официальных лиц государства, которых считали виновными в катастрофе, получат $100 млн в виде компенсации. Эта сумма будет разделена между шестью истцами. Кроме того, семьи получат $7 млн в качестве возмещения морального ущерба «за боль и страдания».

Планируется в этой связи арестовать иранские активы в Канаде и за рубежом.

Это решение было принято после того, как канадский суд признал удар иранскими средствами ПВО по пассажирскому воздушному судну «преднамеренным террористическим актом».

В ноябре Украина, Канада, Швеция, Великобритания призвали Иран начать выполнять обязательства перед семьями жертв крушения украинского самолета близ Тегерана в 2020 году.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Иране 8 января в 5:44 мск через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, направлялся в Киев. Тела погибших были направлены в управление судебно-медицинской экспертизы для анализа ДНК.

По словам главы управления ЧС Ирана, большинство пассажиров направлявшегося в Киев самолета были гражданами Ирана. Также на борту находились граждане Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был непреднамеренно сбит ракетой. Согласно его заявлению, военные Ирана нанесли ракетный удар по украинскому лайнеру из-за «человеческой ошибки». Зариф принес извинения и выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии.