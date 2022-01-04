Прямой эфир
Общество
Онищенко заявил о планах проведения ЕГЭ в 2022 году в обычном формате
Мир
Украина закрыла часть Черного моря для проведения военных учений
Мир
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины
Мир
Глава Генассамблеи ООН поприветствовал заявление «ядерной пятерки»
Культура
Warner Music купила все права на песни Дэвида Боуи за $250 млн
Мир
Президент Чехии Земан откажется от иностранных визитов в 2022 году
Экономика
Капитализация Apple превысила $3 трлн
Мир
Детей Трампа вызвали в суд по делу о мошенничестве
Мир
ОПЕК+ спрогнозировала профицит на рынке нефти в 2022 году
Общество
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию
Сюжет:

Суд Канады Семьям жертв сбитого под Тегераном самолета выплатят более $100 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Онтарио (Канада) постановил, что иранские власти должны выплатить компенсацию в размере $107 млн. семьям шести погибших в результате крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом в понедельник, 3 января, сообщила канадская телерадиокомпания CBC.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По словам адвоката Марка Арнольда, семьи, подавшие иск против Ирана и официальных лиц государства, которых считали виновными в катастрофе, получат $100 млн в виде компенсации. Эта сумма будет разделена между шестью истцами. Кроме того, семьи получат $7 млн в качестве возмещения морального ущерба «за боль и страдания».

Планируется в этой связи арестовать иранские активы в Канаде и за рубежом.

Это решение было принято после того, как канадский суд признал удар иранскими средствами ПВО по пассажирскому воздушному судну «преднамеренным террористическим актом».

В ноябре Украина, Канада, Швеция, Великобритания призвали Иран начать выполнять обязательства перед семьями жертв крушения украинского самолета близ Тегерана в 2020 году.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Иране 8 января в 5:44 мск через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. Лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, направлялся в Киев. Тела погибших были направлены в управление судебно-медицинской экспертизы для анализа ДНК.

По словам главы управления ЧС Ирана, большинство пассажиров направлявшегося в Киев самолета были гражданами Ирана. Также на борту находились граждане Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был непреднамеренно сбит ракетой. Согласно его заявлению, военные Ирана нанесли ракетный удар по украинскому лайнеру из-за «человеческой ошибки». Зариф принес извинения и выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021