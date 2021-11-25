Иран призвали выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы

Украина, Канада, Швеция, Великобритания призвали Иран начать выполнять обязательства перед семьями жертв крушения украинского самолета близ Тегерана в 2020 году.

«Мы, министры, выражаем глубокое разочарование тем, что Исламская Республика Иран не приняла наши многочисленные предложения встретиться 22 ноября для проведения переговоров по репарациям за сбивание рейса PS752», — сказано в заявлении МИД Украины.

Представители четырех стран вновь призвали «к добросовестным переговорам и их проведению до конца этого года».

По словам министров, координационная группа стран «остается единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию».

«Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, ничего не остается, кроме как серьезно рассмотреть другие меры по решению этого вопроса в рамках международного права», — сказано в заявлении.

8 января 2020 года Boeing 737-800 потерпел крушение под Тегераном. Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

11 января в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) объяснили, что система ПВО ошибочно приняла пассажирский самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было лишь пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор. Одновременно в КСИР заявили об ответственности США за произошедшее, подчеркнув, что в ночь катастрофы в небе над Ираном «было много военных самолетов противника».

Позднее 11 января глава МИДа Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки».