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Взятый под стражу в Италии режиссер Лавренчук был заочно арестован РФ за мошенничество

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Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, взятый под стражу итальянскими властями, был заочно арестован судом в Москве по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в Таганском районном суде.

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«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)», — сказали в суде, не уточнив, какие претензии предъявляются украинскому деятелю культуры. Решение о заочном аресте было принято в июле 2020 года.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, Лавренчук был задержан в Неаполе еще 17 декабря.

При содействии генконсульства Украины в Италии режиссеру предоставили адвоката. На время рассмотрения запроса российской стороны Лавренчук будет находиться под стражей.

«Консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранительными органами, чтобы выяснить все причины задержания и защиты законных интересов Лавренчука», — отметил Николенко.

На странице Free Eugene Lavrenchuk («Свободу Евгению Лавренчуку») в Facebook утверждается, что РФ требует выдачи режиссера в рамках дела о преступлениях восьмилетней давности.

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