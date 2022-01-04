Взятый под стражу в Италии режиссер Лавренчук был заочно арестован РФ за мошенничество
Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, взятый под стражу итальянскими властями, был заочно арестован судом в Москве по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в Таганском районном суде.
«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)», — сказали в суде, не уточнив, какие претензии предъявляются украинскому деятелю культуры. Решение о заочном аресте было принято в июле 2020 года.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, Лавренчук был задержан в Неаполе еще 17 декабря.
При содействии генконсульства Украины в Италии режиссеру предоставили адвоката. На время рассмотрения запроса российской стороны Лавренчук будет находиться под стражей.
«Консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранительными органами, чтобы выяснить все причины задержания и защиты законных интересов Лавренчука», — отметил Николенко.
На странице Free Eugene Lavrenchuk («Свободу Евгению Лавренчуку») в Facebook утверждается, что РФ требует выдачи режиссера в рамках дела о преступлениях восьмилетней давности.