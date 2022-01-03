На Сахалине автомобиль пролетел через встречную полосу и перевернулся

На Сахалине из-за скользкой дороги произошло ДТП. Женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль влетел в дорожный знак и перевернулся. Об этом в понедельник, 3 декабря сообщает портал Sahalin.Info со ссылкой на очевидца.

«Мы ехали сегодня утром из Южного в Корсаков и перед Третьей Падью ее занесло. Дорога посыпана, но местами уже раскатана, видимо, она хватанула лед на подъеме», — поделился свидетель аварии.

По его словам, после этого машина пролетела через встречную полосу, врезалась в дорожный знак и перевернулась. После этого, как пояснил собеседник, он и еще один мужчина сразу побежал к автомобилю, чтобы вытащить оттуда пострадавшую.

Отмечается, что у женщины разбита губа и она жаловалась на боль в спине. Сильно помяты передняя часть машины и крыша.

Ранее, 1 января, в Красноярском крае автомобиль врезался в столб электроопоры, в результате чего погибли два человека. Авария произошла в городе Дивногорске на улице Комсомольской.