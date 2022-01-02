Прямой эфир
Мир
В Париже начался митинг против вакцинных пропусков и политики Макрона
Происшествия
В Сыктывкаре потушен крупный пожар в многоквартирном доме
Спорт
Российские лыжники не смогли выйти в финал спринта «Тур де Ски»
Общество
Бузова рассказала о новогоднем одиночестве
Мир
Новогоднее поздравление Зеленского вызвало у сограждан негодование
Общество
В заброшенном здании в Сочи во второй раз произошел пожар
Мир
В ЛНР сообщили об украинских военных в здании школы
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Мир
В США назвали пять самых опасных российских вооружений
Общество
В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Два человека погибли из-за наезда иномарки на столб в Дивногорске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае в субботу, 1 января, автомобиль врезался в столб электроопоры, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.

По информации ведомства, авария произошла в городе Дивногорске на улице Комсомольской около 22:00 (18:00 мск). Водитель Toyota Chaser, съезжая с проезжей части дороги, въехал в столб. От полученных травм на месте скончались два человека, сидевших на заднем сиденье.

Водитель и пассажир переднего сиденья были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают специалисты.

Ранее в этот день в Нижневартовске произошла авария с участием вахтового автобуса и автомобиля Lexus. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021