Два человека погибли из-за наезда иномарки на столб в Дивногорске

В Красноярском крае в субботу, 1 января, автомобиль врезался в столб электроопоры, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.

По информации ведомства, авария произошла в городе Дивногорске на улице Комсомольской около 22:00 (18:00 мск). Водитель Toyota Chaser, съезжая с проезжей части дороги, въехал в столб. От полученных травм на месте скончались два человека, сидевших на заднем сиденье.

Водитель и пассажир переднего сиденья были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают специалисты.

Ранее в этот день в Нижневартовске произошла авария с участием вахтового автобуса и автомобиля Lexus. В результате погибли два человека, еще трое пострадали.